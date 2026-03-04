Bioventu a Aktie

Bioventu a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2APNA / ISIN: US09075A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 07:01:06

Ausblick: Bioventus A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bioventus A lädt am 05.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,216 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 155,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 153,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,661 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,520 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 565,9 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 573,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bioventus Inc (A)

mehr Nachrichten