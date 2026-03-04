Bioventu a Aktie
WKN DE: A2APNA / ISIN: US09075A1088
|
04.03.2026 07:01:06
Ausblick: Bioventus A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bioventus A lädt am 05.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,216 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 155,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 153,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,661 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,520 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 565,9 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 573,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bioventus Inc (A)
|
04.03.26
|Ausblick: Bioventus A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Bioventus A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)