Ausblick: Bioventus A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bioventus A lädt am 05.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,216 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 155,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 153,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,661 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,520 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 565,9 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 573,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at