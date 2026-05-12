Ausblick: Birchcliff Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Birchcliff Energy präsentiert am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Birchcliff Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,194 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,240 CAD je Aktie gewesen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 217,3 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 10,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 196,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,710 CAD, gegenüber 0,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 842,1 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 695,6 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at