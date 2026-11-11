Birchcliff Energy LtdShs Aktie
WKN DE: A0LAT0 / ISIN: CA0906971035
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Birchcliff Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Birchcliff Energy lädt am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,047 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Birchcliff Energy ein EPS von -0,050 CAD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 181,1 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 23,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Birchcliff Energy einen Umsatz von 146,2 Millionen CAD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,487 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,240 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 808,8 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 695,6 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Birchcliff Energy LtdShs
|
11.11.26
|Ausblick: Birchcliff Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Birchcliff Energy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Birchcliff Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Birchcliff Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Birchcliff Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Birchcliff Energy LtdShs
Aktien in diesem Artikel
|Birchcliff Energy LtdShs
|4,26
|-0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX knackt erstmals 27.000-Punkte-Marke -- Dow startet vorsichtig - NASDAQ sackt ab -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein uneinheitlicher Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.