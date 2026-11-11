Ausblick: Birchcliff Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Birchcliff Energy lädt am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,047 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Birchcliff Energy ein EPS von -0,050 CAD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 181,1 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 23,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Birchcliff Energy einen Umsatz von 146,2 Millionen CAD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,487 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,240 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 808,8 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 695,6 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net