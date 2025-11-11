Ausblick: Birchcliff Energy präsentiert Quartalsergebnisse

Birchcliff Energy wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,020 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Birchcliff Energy -0,040 CAD je Aktie verloren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 21,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 128,0 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Birchcliff Energy für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 155,8 Millionen CAD aus.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,308 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,210 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 747,6 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 601,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at