Ausblick: Birchtech stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Birchtech äußert sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Birchtech noch -0,050 USD je Aktie verloren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 31,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,3 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Birchtech für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,190 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,550 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 17,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,4 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at