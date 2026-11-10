Bird Construction Aktie

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WKN DE: A1H5DX / ISIN: CA09076P1045

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Bird Construction präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bird Construction stellt am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,909 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,570 CAD erwirtschaftet worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,16 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 22,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 951,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,75 CAD, gegenüber 0,860 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 4,11 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,40 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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