Ausblick: Bird Construction zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bird Construction veröffentlicht am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,525 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,590 CAD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 906,0 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 936,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,87 CAD, gegenüber 1,84 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 3,43 Milliarden CAD im Vergleich zu 3,40 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at