Ausblick: Bit Digital, präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bit Digital, lässt sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bit Digital, die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,040 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 25,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 25,7 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,122 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,310 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 152,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 113,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at