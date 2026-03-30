Ausblick: Bit Digital, stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bit Digital, wird am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,020 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,11 Prozent auf 31,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Bit Digital, noch 26,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,332 USD im Vergleich zu 0,190 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 112,9 Millionen USD, gegenüber 108,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at