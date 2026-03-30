Bit Digital Aktie
WKN DE: A2QFQV / ISIN: KYG1144A1058
|
30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Bit Digital, stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bit Digital, wird am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,020 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,11 Prozent auf 31,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Bit Digital, noch 26,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,332 USD im Vergleich zu 0,190 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 112,9 Millionen USD, gegenüber 108,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bit Digital, Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Bit Digital, stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: Bit Digital, präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bit Digital, Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Bit Digital, Inc Registered Shs
|1,31
|-9,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenstart mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.