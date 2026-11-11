Bit Digital Aktie
WKN DE: A2QFQV / ISIN: KYG1144A1058
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Bit Digital, stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bit Digital, wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,048 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 32,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,5 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,730 USD, gegenüber -0,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 150,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 113,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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