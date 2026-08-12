Bit Digital Aktie
WKN DE: A2QFQV / ISIN: KYG1144A1058
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bit Digital, zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bit Digital, stellt am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,045 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 8,11 Prozent auf 23,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,520 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 142,3 Millionen USD, gegenüber 113,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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