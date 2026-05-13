Bitdeer Technologies Group Registered a Aktie
WKN DE: A3ECU9 / ISIN: KYG114481008
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Bitdeer Technologies Group Registered A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bitdeer Technologies Group Registered A präsentiert am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,459 USD gegenüber 2,15 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 162,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 184,0 Millionen USD gegenüber 70,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,102 USD im Vergleich zu 0,320 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 993,0 Millionen USD, gegenüber 620,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Bitdeer Technologies Group Registered Shs-A-
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