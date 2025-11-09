Ausblick: Bitdeer Technologies Group Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bitdeer Technologies Group Registered A äußert sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,163 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 53,43 Prozent erhöht. Damals waren -0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Bitdeer Technologies Group Registered A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 158,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 155,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,843 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -4,360 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 597,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 349,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at