Ausblick: Bitdeer Technologies Group Registered A präsentiert Quartalsergebnisse

Bitdeer Technologies Group Registered A wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,132 USD. Dies würde einen Gewinn von 95,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Bitdeer Technologies Group Registered A -3,220 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 196,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 205,0 Millionen USD gegenüber 69,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,452 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -4,360 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 600,3 Millionen USD, gegenüber 349,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at