Ausblick: Bitfarms präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bitfarms präsentiert in der am 21.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,080 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bitfarms noch 0,050 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 57,05 Prozent auf 25,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -1,160 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 141,0 Millionen USD, gegenüber 169,5 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at