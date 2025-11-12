Ausblick: Bitfarms stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bitfarms wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,021 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bitfarms noch -0,110 CAD je Aktie verloren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 87,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 61,2 Millionen CAD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,145 USD je Aktie, gegenüber -0,180 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 320,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 264,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at