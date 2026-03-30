Bitfarms Aktie
WKN DE: A2PMY9 / ISIN: CA09173B1076
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Bitfarms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bitfarms veröffentlicht am 31.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,038 USD gegenüber 0,040 CAD im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 63,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 78,5 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,237 USD im Vergleich zu -0,180 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 275,0 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 264,2 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.at
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