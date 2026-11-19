BitFuF a Aktie
WKN DE: A407DQ / ISIN: KYG1152A1040
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19.11.2026 07:01:06
Ausblick: BitFuFu A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
BitFuFu A wird am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,030 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BitFuFu A noch 0,070 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BitFuFu A in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 76,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 42,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 180,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,260 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,190 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 202,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 477,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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