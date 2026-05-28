Ausblick: BitFuFu A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BitFuFu A wird am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,027 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll BitFuFu A nach den Prognosen von 3 Analysten 93,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 78,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,143 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,190 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 422,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 477,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at