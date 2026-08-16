BitFuF a Aktie

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WKN DE: A407DQ / ISIN: KYG1152A1040

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16.08.2026 07:01:06

Ausblick: BitFuFu A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BitFuFu A präsentiert in der am 17.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BitFuFu A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 75,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 34,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BitFuFu A einen Umsatz von 115,4 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,240 USD im Vergleich zu -0,190 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 298,9 Millionen USD, gegenüber 477,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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