Ausblick: BitFuFu A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BitFuFu A öffnet am 20.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll BitFuFu A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 105,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BitFuFu A 99,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,233 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 479,3 Millionen USD, gegenüber 463,3 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at