Bjorn Borg AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40CXM / ISIN: SE0021921327

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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Bjorn Borg Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bjorn Borg Registered äußert sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,373 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 SEK je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent auf 239,1 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 225,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,99 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,66 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,11 Milliarden SEK, gegenüber 1,04 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

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