Bjorn Borg AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40CXM / ISIN: SE0021921327
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Bjorn Borg Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bjorn Borg Registered lädt am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 SEK gegenüber 1,43 SEK im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Bjorn Borg Registered nach den Prognosen von 2 Analysten 290,2 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 280,0 Millionen SEK umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,81 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,66 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,10 Milliarden SEK, gegenüber 1,04 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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