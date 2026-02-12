Bjorn Borg AB Registered Shs Aktie

Bjorn Borg AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40CXM / ISIN: SE0021921327

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Bjorn Borg Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bjorn Borg Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,519 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bjorn Borg Registered noch 0,400 SEK je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,89 Prozent auf 236,7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 234,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,56 SEK, gegenüber 2,89 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 1,04 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 989,7 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bjorn Borg AB Registered Shs

mehr Nachrichten