Ausblick: Bjorn Borg Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bjorn Borg Registered wird am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,37 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,44 Prozent verringert. Damals waren 1,39 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 298,4 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 4,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bjorn Borg Registered einen Umsatz von 285,1 Millionen SEK eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,44 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,89 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,05 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 989,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at