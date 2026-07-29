Ausblick: BJs Restaurants informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

BJs Restaurants wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,896 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,970 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 377,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 365,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,16 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,44 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,40 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at