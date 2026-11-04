BJ's Restaurants Aktie

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WKN: A0B7Y0 / ISIN: US09180C1062

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: BJs Restaurants vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BJs Restaurants wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,168 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll BJs Restaurants im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 346,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 330,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,00 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,37 USD je Aktie, gegenüber 2,16 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,46 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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