Ausblick: BJs Restaurants zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BJs Restaurants veröffentlicht am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,638 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll BJs Restaurants 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 354,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BJs Restaurants 344,3 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,24 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,40 Milliarden USD, gegenüber 1,36 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at