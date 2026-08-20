BJ's Wholesale Club Holdings Aktie

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WKN DE: A2JPDX / ISIN: US05550J1016

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20.08.2026 07:01:06

Ausblick: BJs Wholesale Club informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

BJs Wholesale Club wird sich am 21.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,17 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BJs Wholesale Club 1,14 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BJs Wholesale Club in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 5,97 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,53 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,38 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 23,68 Milliarden USD, gegenüber 21,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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