Ausblick: BJs Wholesale Club legt Quartalsergebnis vor

BJs Wholesale Club wird am 05.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 23 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,929 USD je Aktie gegenüber 0,920 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Plus von 4,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,54 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,28 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,37 USD, gegenüber 4,00 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 21,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 20,50 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at