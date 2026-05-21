Ausblick: BJs Wholesale Club legt Quartalsergebnis vor

BJs Wholesale Club präsentiert in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Die Prognosen von 22 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,03 USD je Aktie gegenüber 1,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 18 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,44 Milliarden USD – ein Plus von 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BJs Wholesale Club 5,15 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,51 USD je Aktie, gegenüber 4,38 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 22,89 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 21,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at