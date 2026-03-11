BK Technologies Corporation Registered Shs Aktie

BK Technologies Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D682 / ISIN: US05587G2030

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: BK Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BK Technologies wird am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass BK Technologies für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,700 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 8,76 Prozent auf 19,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BK Technologies noch 17,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,94 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,25 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 84,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 76,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

BK Technologies Corporation Registered Shs 84,77 -0,60% BK Technologies Corporation Registered Shs

