BK Technologies Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D682 / ISIN: US05587G2030
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: BK Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
BK Technologies wird am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,770 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 11,81 Prozent auf 21,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 3,55 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,44 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 90,0 Millionen USD, gegenüber 86,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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