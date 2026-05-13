Ausblick: BK Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BK Technologies wird am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,770 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 11,81 Prozent auf 21,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 3,55 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,44 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 90,0 Millionen USD, gegenüber 86,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at