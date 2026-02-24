Ausblick: BKV legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BKV wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten schätzen, dass BKV für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,310 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,680 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 46,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 178,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BKV für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 260,2 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,57 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,000 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 930,8 Millionen USD, gegenüber 615,1 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at