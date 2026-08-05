BKV Aktie
WKN DE: A3D2RU / ISIN: US05603J1088
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: BKV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BKV lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,254 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 69,29 Prozent auf 355,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BKV noch 209,8 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie, gegenüber 1,98 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,58 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 903,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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