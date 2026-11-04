BKV Aktie
WKN DE: A3D2RU / ISIN: US05603J1088
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: BKV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BKV wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,378 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BKV noch 0,900 USD je Aktie eingenommen.
BKV soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 94,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,05 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,68 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BKV Corp Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: BKV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: BKV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: BKV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu BKV Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|BKV Corp Registered Shs
|19,10
|-3,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zum Start leicht abwärts gehen. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.