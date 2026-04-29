Ausblick: Black Diamond Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Black Diamond Group wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,104 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Black Diamond Group einen Gewinn von 0,100 CAD je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 20,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 102,2 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Black Diamond Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 123,4 Millionen CAD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,740 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,550 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 586,1 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 456,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at