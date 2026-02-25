Ausblick: Black Diamond Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Black Diamond Group wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,162 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 1,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,160 CAD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 13,83 Prozent auf 114,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Black Diamond Group noch 132,7 Millionen CAD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,596 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,420 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 427,3 Millionen CAD, gegenüber 403,0 Millionen CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at