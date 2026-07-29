Ausblick: Black Diamond Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Black Diamond Group stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,094 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 23,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 130,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 105,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,563 CAD, gegenüber 0,550 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 562,6 Millionen CAD im Vergleich zu 456,9 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at