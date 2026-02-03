Ausblick: Black Hills legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Black Hills wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,39 USD je Aktie gegenüber 1,37 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 648,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 597,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,09 USD, gegenüber 3,91 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 2,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at