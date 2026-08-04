Ausblick: Black Hills präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Black Hills wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,405 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Black Hills 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Black Hills im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 490,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 439,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,82 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,98 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 2,46 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at