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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Black Hills stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Black Hills wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,84 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,87 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 769,2 Millionen USD – ein Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Black Hills 805,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,40 Milliarden USD, gegenüber 2,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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