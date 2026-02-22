Ausblick: Black Stone Minerals LP Partnership Units legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Black Stone Minerals LP Partnership Units wird am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,263 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 21,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 98,4 Millionen USD gegenüber 124,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 433,4 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 439,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

