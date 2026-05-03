Black Stone Minerals LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A14SA2 / ISIN: US09225M1018

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Black Stone Minerals LP Partnership Units legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Black Stone Minerals LP Partnership Units wird am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,210 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Black Stone Minerals LP Partnership Units 0,040 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 107,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3204,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,900 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,28 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 443,9 Millionen USD, gegenüber 422,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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