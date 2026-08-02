Ausblick: Black Stone Minerals LP Partnership Units präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Black Stone Minerals LP Partnership Units präsentiert am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD gegenüber 0,530 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 48,99 Prozent auf 108,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 212,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,747 USD, gegenüber 1,28 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 449,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 422,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at