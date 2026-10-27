Ausblick: Blackbaud mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Blackbaud präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Blackbaud 0,980 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 293,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 281,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,25 USD, gegenüber 2,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at