Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Blackbaud öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Blackbaud wird am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -6,820 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 292,2 Millionen USD gegenüber 302,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,25 Prozent.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,41 USD je Aktie, gegenüber -5,600 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,13 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
