Ausblick: Blackbaud präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Blackbaud lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Blackbaud die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,28 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 292,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,20 USD, gegenüber 2,37 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,13 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at