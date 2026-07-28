Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Blackbaud präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Blackbaud lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Blackbaud die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,28 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 292,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,20 USD, gegenüber 2,37 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,13 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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