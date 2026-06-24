Ausblick: BlackBerry stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BlackBerry wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.05.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,038 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 CAD je Aktie erzielt worden.

BlackBerry soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 191,3 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,246 CAD, gegenüber 0,120 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 835,6 Millionen CAD im Vergleich zu 761,9 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at