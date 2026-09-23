Ausblick: BlackBerry zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BlackBerry wird am 24.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,059 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,90 Prozent auf 199,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 177,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,267 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,120 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 857,7 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 761,9 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at